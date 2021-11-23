الهند تنفى إسقاط طائرة باكستانية من طراز "إف 16" فى 2019

وكالات

نفت سلطات باكستان اليوم الثلاثاء ادعاء الهند بأن طيارا هنديا أسقط طائرة مقاتلة باكستانية من طراز "إف-16" عام 2019.

جاء بيان باكستان بعد يوم من منح الرئيس الهندي رام ناث كوفيند الطيار أبيناندان فارثامان ثالث أعلى وسام في الهند، وحضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار المسؤولين العسكريين المراسم في نيودلهي.

وحسب الروية الهندية، فقد أسقط فارثامان طائرة مقاتلة باكستانية من طراز "إف-16" خلال قتال جوي مع القوات الجوية الباكستانية في فبراير 2019، في "شجاعة واضحة" وشعورا استثنائيا بالواجب، وفقا لما جاء في مراسم منح الوسام.