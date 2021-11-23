اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:06 م
أكرم القصاص
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الهند تنفى إسقاط طائرة باكستانية من طراز "إف 16" فى 2019

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:44 م
الهند تنفى إسقاط طائرة باكستانية من طراز "إف 16" فى 2019 الجيش الهندى - صورة أرشيفية
وكالات

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نفت سلطات باكستان اليوم الثلاثاء ادعاء الهند بأن طيارا هنديا أسقط طائرة مقاتلة باكستانية من طراز "إف-16" عام 2019.
 
جاء بيان باكستان بعد يوم من منح الرئيس الهندي رام ناث كوفيند الطيار أبيناندان فارثامان ثالث أعلى وسام في الهند، وحضر رئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار المسؤولين العسكريين المراسم في نيودلهي.
 
وحسب الروية الهندية، فقد أسقط فارثامان طائرة مقاتلة باكستانية من طراز "إف-16" خلال قتال جوي مع القوات الجوية الباكستانية في فبراير 2019، في "شجاعة واضحة" وشعورا استثنائيا بالواجب، وفقا لما جاء في مراسم منح الوسام.
 
 

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