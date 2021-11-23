الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مايو 2020

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سجلت الهند 7 آلاف و579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة إصابات يومية منذ مايو 2020؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و526 ألفا و480 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة إنديا توداي اليوم الثلاثاء - بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 466 ألفا و147 شخصا، بعد وفاة 236 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أن 12 ألفا و202 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 33 مليونا و946 ألفا و749 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 113 ألفا و584 حالة.