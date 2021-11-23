اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مايو 2020

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:00 ص
الهند تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مايو 2020 كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت الهند 7 آلاف و579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة إصابات يومية منذ مايو 2020؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و526 ألفا و480 مصابا.


وأفادت وزارة الصحة الهندية - وفق ما نقلته صحيفة إنديا توداي اليوم الثلاثاء - بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 466 ألفا و147 شخصا، بعد وفاة 236 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأضافت أن 12 ألفا و202 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 33 مليونا و946 ألفا و749 شخصا.


ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 113 ألفا و584 حالة.


الهند

كورونا

كورونا فى الهند

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة