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الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مخيم نازحين لـ 20 شخصا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:42 ص
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم على مخيم نازحين لـ 20 شخصا الكونغو - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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ارتفع عدد قتلى الهجوم على نازحين مدنيين في شمال شرق الكونغو الديمقراطية إلى 20 شخصا بحسب حكومة الكونغو، التى قالت أن عناصر مليشيات نفذت الهجوم.

وقال المتحدث العسكري جوليس نجونجو ، إن عناصر من مليشيات كوديكو، أغارت على قرية درودرو في إقليم إيتوري .

وفى وقت سابق أعلن متحدث باسم الجيش أن بين الضحايا 6 أطفال إضافة إلى امرأتين، وأوضح أن مقاتلين من ميليشيا "كوديكو" أغاروا على قرية "درودرو" في إقليم "إيتوري"، وذلك أثناء فرارهم من قوات الجيش.

بينما ذكرت بعض جماعات المجتمع المدني أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، وقالت مؤسسة "كيفو سيكيوريتي تراكر"، التي ترصد أعمال العنف في الكونغو، إنه تم العثور على 107 جثث في تلك القرية، وقرى مجاورة.

وتتهم ميليشيا كوديكو، التي ينتمي معظم مقاتليها إلى جماعة ليندو العرقية، بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين في منطقة "دجوجو" في إيتوري منذ عام 2019.


الكونغو

نازحين

مليشيات كوديكو

جوليس نجونجو

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