وقال بيسكوف - في إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال يتعلق باحتمال استخدام موسكو القوة ضد أوكرانيا - "لقد قلنا مرارا وتكرارا على مختلف المستويات إن روسيا لن تهاجم أحدًا".

وأضاف المتحدث الصحفي للكرملين أن "روسيا لا تُعد أي خطط عدوانية، ومن الخطأ تماما أن نقول خلاف ذلك، ومن الخطأ تماما ربط أي تحركات للقوات المسلحة الروسية عبر أراضينا بمثل هذه الخطط، فهذا ليس صحيحا".