اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 2690 شاباً.. منهم 29 من ذوى القدرات بالمنوفية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:11 ص
القوى العاملة: تعيين 2690 شاباً.. منهم 29 من ذوى القدرات بالمنوفية القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2690  شاباً ، من بينهم  29 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6024   شابا باحثاً عن العمل .
 
وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، منها صرف 39 ألف جنيه منح مولود لـ 19 عاملا، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه ، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه ،  كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.
 
وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية - في تقريره  للوزير -عن  ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي ، إلى أن المديرية استخرجت 2704 شهادة قياس  مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة.
 
وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  1050 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 143 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 164 منشأة لإزالة المخالفات ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  483 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  230 محضراً  للمنشآت المخالفة .
 
 
 

القوى العاملة

مديرية القوى العاملة بالمنوفية

التفتيش العمالى

العمالة غير المنتظمة

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