القمة العالمية للصناعة تشهد إطلاق المركز العالمى للصناعات الحيوية والطبية بدبى

دبي- هاني رفعت:

افتتح عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للصناعة والتصنيع بكلمة أعلن فيها إطلاق المركز العالمي للصناعات الحيوية والطبية، المبادرة الاحدث من مبادرات القمة، والذي سيكون مقره الإمارات، وقال: "ضمن مبادرة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ’اليونيدو" ، تم التوافق على استضافة دولة الإمارات لمقر المركز العالمي للصناعات الحيوية والطبية، ليكون مقرا دولياً للتميّز ولتعزيز القدرات التصنيعية في قطاع الصناعات الحيوية والطبية، وسيعمل على تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الطبية المتخصصة وتجهيز العالم بشكل أمثل للتنبؤ بأي تهديدات مستقبلية تخص الرعاية الصحية وتطوير طرق الوقاية منها والاستجابة لها".

وأضاف: "تسعى القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى توحيد الجهود العالمية، وابتكار حلول جذرية للتحديات الكبرى التي يواجهها العالم حاليا، وكذلك اغتنام الفرص التي يمكن أن تشكّل وتحسن مستقبل الناس والكوكب. ويعكس المركز العالمي للصناعات الحيوية والطبية التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز التصنيع المتقدم والابتكار الرقمي مع المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفاهية المجتمعات في جميع أنحاء العالم".

القمة العالمية للصناعة والتصنيع



وتقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في الفترة ما بين 22 - 27 نوفمبر 2021، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة والتكنولوجيا من القطاعين العام والخاص. وتخصص القمة يومها الثالث الموافق 24 نوفمبر، لعقد كل من مؤتمر الازدهار العالمي ومؤتمر السلاسل الخضراء وفعالية تقام بالتعاون مع أستراليا، كما سيشهد أسبوع القمة عقد مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تقام بالتعاون مع كل من المملكة المتحدة وإيطاليا، بالإضافة إلى معرض للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذي يهدف لاستعراض أحدث الابتكارات والمنتجات في القطاعين الصناعي والتكنولوجي والقدرات الصناعية لدولة الإمارات.







