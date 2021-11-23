القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة المساكن فى منطقة الشروق

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص بمنطقة الشروق، لاتهامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) بإكتشافه كسر باب الشقة ملكه الكائنة بدائرة القسم وسرقة (شاشة - 2 موتور " غسالة - مروحة ") .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، كما اعترف بارتكاب عدد (4) حوادث سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها داخل إحدى الشقق "تحت التشطيب" بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.