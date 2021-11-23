اليوم السابع
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القبض على عاملين بتهمة ضرب فتاة عنفتهما لمضايقتها فى أوسيم

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:23 م
القبض على عاملين بتهمة ضرب فتاة عنفتهما لمضايقتها فى أوسيم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملين، لاتهامهما بالاعتداء على فتاة بالضرب خلال سيرها بالشارع، بمنطقة أوسيم، بسبب معاتبتهما على التعرض لها، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا من فتاة اتهمت فيه عاملين بالاعتداء عليها بالضرب والسب، وذكرت أنها خلال سيرها بالشارع، فوجئت بالمتهمين يستقلان عربة كارو، يتعرضان لها، وعندما عاتبتهما اعتديا عليها بالضرب والسب، وطلبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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