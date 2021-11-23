القبض على صاحب شركة فى الهرم هدد فتاة بنشر مقاطع فيديو لها عبر الإنترنت

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك شركة، لاتهامه بتهديد فتاة بنشر فيديوهات خاصة لها عبر شبكة الإنترنت، بسبب حصولها منه على مبلغ مالي ورفضها رده بمنطقة الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من فتاة اتهمت فيه مالك شركة كانت تعمل بها بتهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة لها عبر شبكة الإنترنت لتشويه سمعتها.

بإجراء التحريات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بتهديدها بسبب حصولها منه على مبلغ مالي ورفضها رد النقود له، وحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مقاطع الفيديو، وتولت النيابة التحقيق.