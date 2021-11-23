العربية: وضع رئيس وزراء بلجيكا فى الحجر الصحى بعد تأكد إصابة نظيره الفرنسى بكورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم وضع رئيس وزراء بلجيكا في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة نظيره الفرنسى بكورونا .

وفى وقت سابق أعلنت السلطات في بلجيكا إعطاء فرصة ثلاثة اشهر اعتبارا من يناير 2022 للعاملين بقطاع الصحة بالبلاد والذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحصول على اللقاح وذلك قبل انقضاء المدة وتسريحهم من العمل في مطلع أبريل 2022.

وذكرت قناة (آر.تي.بي.إف.) الإخبارية البلجيكية أنه اعتبارا من مطلع يناير القادم، سيكون أمام طاقم التمريض 3 أشهر للتطعيم بإستثناء الذين لديهم موانع طبية لذلك وخلال هذه الأشهر الثلاثة، يجب اجراء اختبار للموظفين غير المطعمين وفي حالة الرفض، سيتم إعطاؤه تعليقا مؤقتا عم العمل وبعد ذلك سيتحول إلى البطالة المؤقتة.