اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصومال: القبض على 3 عناصر من ميليشيات الشباب متورطين فى عمليات إرهابية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:03 م
الصومال: القبض على 3 عناصر من ميليشيات الشباب متورطين فى عمليات إرهابية الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات جهاز المخابرات والأمن الصومال (نيسا)، 3 عناصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، عن طريق تنفيذ عملية عسكرية في مدينة أفغوي التابعة لإقليم شبيلي السفلى.
 
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر أمنية أن المقبوض عليهم متورطون في عمليات إرهابية، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تفجير ألغام أرضية في مقديشو.
 
وكانت قد أكدت قوات "دنب" الخاصة للجيش الوطني الصومالي، تدمير معاقل تتمركز فيها ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمنطقتي "توَكل" و"دار السلام" في بلدة "أوطيغلي" التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.
 

ميليشيات الشباب

الارهاب

الصومال

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مقديشو

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