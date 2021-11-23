اليوم السابع
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الصحة تدعم الحجر الصحي بمطار الأقصر بـ 3 فرق إضافية وزيادة كواشف فحص كورونا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:31 م
الصحة تدعم الحجر الصحي بمطار الأقصر بـ 3 فرق إضافية وزيادة كواشف فحص كورونا جانب من جولة محافظة الأقصر
كتب وليد عبد السلام

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، في إطار زيارته الميدانية لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لفعاليات  "افتتاح طريق الكباش الجديد".
 
راجع الوزير الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي، للوقوف على جاهزيته ضمن خطة التأمين الطبي لاستقبال المشاركين في الحدث التاريخي الذي تشهده مصر يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار حرص الوزارة على التأمين الطبي لكافة الفعاليات والأنشطة الكبرى بالدولة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين في مثل هذه الأحداث الهامة.
 
وأشار الوزير إلى توافر الفرق الطبية بالحجر الصحي من (أطباء، تمريض، مراقبين صحيين، فنيين معامل)، موضحًا أن الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي تم دعمه ب 3 فرق طبية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أعداد العاملين بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.
 
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، جاهزية العيادة الطبية بالحجر الصحي وتوافر مخزون كاف من أدوية الطوارىء والمستلزمات الطبية، وكفاءة الأجهزة الطبية، لاستقبال الحالات المرضية الطارئة بالمطار وتقديم أفضل خدمة طبية لهم على مدار ال 24 ساعة، مشيرًا إلى تزويد الحجر الصحي بدفعات إضافية من أجهزة وكواشف الفحص السريع (Rapid AntigenTest)، و (ID NOW)، بالإضافة إلى تحاليل ال (pcr).
 
كما تفقد الوزير نقاط تمركز سيارات الإسعاف بمطار الأقصر الدولي، والبالغ عددها 3 سيارات مجهزة، من ضمنهم سيارة إسعاف ذاتية التعقيم، لسرعة إسعاف ونقل أي حالات مرضية أو مشتبه في إصابتها بأمراض معدية.
 
من جانبه، أشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن يتفقد الوزير عددًا من المستشفيات بمحافظة الأقصر؛ للوقوف على سير العمل بها، وجاهزيتها للمشاركة في "خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح طريق الكباش الجديد".

الصحة

الاسعاف

طريق الكباش

مطار الأقصر الدولي

وزير التعليم العالي

وزارة الصحة والسكان

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