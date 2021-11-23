الصحة العالمية تصدر توجيهات حول علاج الأطفال المصابين بمتلازمة الالتهاب

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أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء فى جنيف مبادئ توجيهية محدثة حول ادارة متلازمة الالتهاب متعدد الاجهزة لدى الاطفال المرتبطين بمرض كورونا.

وقالت المنظمة فى تقرير لها ان هذه الحالة نادرة ولكنها خطيرة، حيث يصاب الاطفال المصابون بفيروس كورونا بالتهاب يؤثر على اعضاء مختلفة من الجسم.

وأضافت أن الاطفال المصابين بهذه الحالة يحتاجون الى رعاية متخصصة وقد يحتاجون الى العناية المركزة ، مؤكدة أنه برغم خطورة هذه الحالة ( التى وصفتها المنظمة لاول مرة فى عام 2020 وقدمت تعريفا سريريا أوليا لها ) إلا أن الاطفال المصابين بها يتعافون مع الرعاية الطبية المناسبة .

وأوصت المنظمة باستخدام مايعرف بالكورتيكوستيرويدات في المستشفى للأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 18 عاما) المصابين بهذه الحالة بالاضافة الى العلاج والرعاية الداعمة، مشيرة إلى أن هذه التوصية تأتى بعد توفر ثلاث دراسات قائمة على الملاحظة وتجمع البيانات من 885 مريضا في المجموع .

وأكدت المنظمة أنه وبشكل عام فان الاطفال يظلون معرضين لخطر الاصابة بمرض كورونا الحاد او الخطير ولكن وعلى غرار البالغين فان بعض الحالات الأساسية تجعل الأطفال أكثر عرضة للاصابة بأمراض خطيرة ولفتت المنظمة الى ان أكثر هذه الحالات شيوعا هي السمنة وأمراض الرئة المزمنة (بما في ذلك الربو) وأمراض القلب والأوعية الدموية وتثبيط المناعة .