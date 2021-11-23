اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة الإماراتية: تقديم 36 ألفا و559 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:09 م
الصحة الإماراتية: تقديم 36 ألفا و559 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، تقديم 36 ألفا و559 جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 21 مليونا و758 ألفا و290 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 219 ألفا و99 جرعة لكل 100 شخص.
 
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، إجراء 231,122 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
 

 


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