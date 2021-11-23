الصحة الألمانية: وضع كوفيد-19 فى البلاد "مأساوى"

كتبت: هناء أبو العز

وصف القائم بأعمال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات جراء (كوفيد-19) بالمأساوي، داعيًا إلى فرض مزيد من القيود لاحتواء انتشار فيروس "كورونا".

وقال سبان - في تصريحات متلفزة نقلت عنها صحيفة "الجارديان" البريطانية - "الوضع ليس خطير فحسب، بل إنه مأساوى، يتعين علينا نقل المرضى لأن وحدات العناية المركزة ممتلئة".

وجاءت تصريحات سبان، عقب وصول معدل الإصابة في البلاد إلى مستوى قياسي، ونصحت الولايات المتحدة بعدم السفر إلى هناك.

ودفعت الزيادة الكبيرة في الحالات في ألمانيا والدنمارك المجاورة، المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس/الاثنين/، إلى التحذير من السفر إلى البلدين، ورفع توصيات السفر إلى "المستوى الرابع: مرتفع جدًا".