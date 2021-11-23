الشرطة السعودية تضبط 160 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر بمحافظة الدائر

وكالات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان السعودية، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط (160) كيلوجرامًا من القات المخدر، داخل مركبة مسروقة بقيادة مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بمحافظة الدائر،

ووفق وكالة الأنباء السعودية، أُوقِف المركبة واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحِيل إلى جهة الاختصاص.

والقات هو أحد النباتات المخدرة التي تنبت في شرق أفريقيا واليم ، تحتوي نبتة القات على مينوامين شبه قلوي يدعى الكاثينون وهو شبيه بأمفيتامين منشط، وهو مسبب لانعدام الشهية وحالة النشاط الزائد صنفته منظمة الصحة العالمية كعقار ضار من الممكن أن يتسبب في حالة خفيفة أو متوسطة من الإدمان (أقل من الكحوليات والتبغ).

وفي ١٩٨٠م صَنفته منظمة الصحة العالمة كمخدر ضار يتسبب بإدمان نفسي، وهو مُحرم في بعض الديانات كالإسلام.