الشرطة الأمريكة: توجيه 5 تهم قتل لشخص صدم حشدا بسيارته فى ويسكنسن

وكالات

أعلنت الشرطة الأمريكية، أنه سيتم توجيه 5 تهم قتل لشخص يشتبه في أنه صدم حشدا بسيارته خلال احتفالات عيد الميلاد في بلدة واكيشا بويسكنسن.

وحسب موقع سكاى نيوز، كشف رئيس شرطة مدينة واكيشا دانيال تومسون أن المشتبه به يدعى داريل بروكس 39 عاما، مؤكدا أن الشرطة لم تكن تلاحقه عندما صدم الحشد بسيارته رباعية الدفع.

وأضاف تومسون "نحن واثقون من أنه تصرف بمفرده. لا يوجد دليل على أن هذا حادث إرهابي"، مضيفا أن الشرطة تعتقد أن المشتبه به خاض شجارا أسريّا قبيل الحادثة.

ودهست سيارة دفع رباعي مسرعة عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، مما تسبب في بث الفوضى وسقوط 5 قتلى على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين.

وقالت مصادر إنفاذ القانون أن المشتبه به كان يفر من حادث آخر فيما يبدو عندما اندفعت السيارة في الطريق الذي يسلكه المشاركون في العرض.

وأبلغت المصادر بأن السلطات لم تجد ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى.

وقال تومسون إن رجل شرطة أطلق النار على السيارة في محاولة لمنعها من دهس المشاركين في العرض.

وأضاف تومسون أن الشرطة لا تعتقد بأن أعيرة نارية أُطلقت من السيارة خلافا لما أوردته تقارير سابقة.