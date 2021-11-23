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السكة الحديد تشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات عند دخول المحطات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:00 ص
السكة الحديد تشدد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات عند دخول المحطات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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طالبت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب عدم دخول المحطات أو استقلال القطارات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة توقيع غرامة فورية تبلغ 50 جنيه على الركاب المخالفين ضمن إجراءات مواجهة فيروس  كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
وأكدت هيئة السكة الحديد على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
 
وتواصل هيئة السكة الحديد فى أعمال تطهير وتعقيم القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مع توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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