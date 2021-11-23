الرئيس الصومالى: التحول الرقمى مفتاح المستقبل للأجيال الصاعدة

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أكد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، اليوم الثلاثاء، ضرورة الوصول إلى التكامل الاقتصادي في أقرب وقت في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن التحول الرقمي هو الطريق السليم للأجيال الصاعدة، كما أنه مفتاح المستقبل لهم.

ووجه الرئيس الصومالي خلال كلمته أمام القمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" عبر الفيديو كونفرانس، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتسلمه رئاسة "الكوميسا"، مؤكدا ثقته في قدرة مصر على إنجاز كافة المسؤوليات رغم جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة تحسين فرص التبادل التجاري بكافة المجالات لمصلحة القارة الأفريقية بأكملها، وأهمية وجود تضامن إفريقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بكافة المجالات وإنتاج اللقاحات، مطالبا بضرورة وضع خطة طموحة لجمع أكبر قدر من الاستثمارات كي تتمكن الدول من التعافي من آثار جائحة كورونا.

وأكد الرئيس الصومالي ضرورة أن يكون هناك تضافر بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى وجود فرص استثمارية فريدة من نوعها داخل القارة الإفريقية يجب استغلالها لتنعم شعوب القارة بالرخاء والتنمية.