الرئيس السيسى: مصر تسعى لتنمية التجارة البينية بين الدول الأفريقية

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر خلال رئاستها لقمة الكوميسا تطرح عددا من المبادرات للمساهمة فى تعميق التكامل بعدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لدول الكوميسا على الأجلين القصير والمتوسط.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في قمة الكوميسا: "أهم ملامح رؤية مصر خلال رئاسة قمة الكوميسا على النحو التالي.. أولا: التكامل التجاري والإقليمي، فإن مصر تؤمن ايمانا راسخا بأهمية التكامل الاقليمي والقاري، وتسعى لتنمية التجارة البينية في إطار هذا التكامل.. ودأبت مصر منذ انضمامها للكوميسا، على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها فى إطار منطقة التجارة الحرة وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وتابع الرئيس السيسى: "تسعى مصر للتنسيق مع دول الأعضاء لإزالة أى عقبات تحول دون تقديم الإعفاءات اللازمة فى هذا الصدد.. واقترحت وضع آلية لمراجعة السياسيات التجارية بشكل دورى، بما يساهم فى مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية فى إطار الكوميسا".

وقال الرئيس السيسى: "تسعى مصر لمتابعة هذه الآلية بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.. ونسعى إلى التعزيز التكامل القارى فى إطار اتفاقية المنطقة الحرة، والاستفادة من التقدم المحرز لتحقيق التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة الكوميسا وجماعة شرق أفريقيا وأفريقيا الجنوبية".