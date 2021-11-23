اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:51 م
أكرم القصاص
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الرئيس التونسى يؤكد التمسك بالبعد الإفريقى وتطوير التعاون مع الدول الشقيقة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:15 م
الرئيس التونسى يؤكد التمسك بالبعد الإفريقى وتطوير التعاون مع الدول الشقيقة الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء على تمسك بلاده ببعدها الإفريقي وتطلعها إلى تطوير مختلف مجالات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، ومن بينها جمهورية الكونغو، فضلا عن المساهمة في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف في تصور حلول جديدة مشتركة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة نحو مزيد من الاستقرار والنماء.
 
جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - خلال لقاء سعيد بوزير الشئون الخارجية والتعاون والكونغوليين بالخارج بجمهورية الكونغو جان كلود جاكوسو، بقصر قرطاج.
 
كما تم - خلال اللقاء - التطرق إلى تطور الأوضاع في ليبيا ودور الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية، وخاصة دول الجوار في المساهمة في إنجاح مسار التسوية السياسية في إطار حل سلمي يضمن وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.
 
من جانبه، نقل جاكوسو إلى الرئيس التونسي حرص رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو على دعم التشاور والتنسيق بشأن الملفات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضايا القارة الإفريقية.
 
كما أعرب الوزير الكنغولي مجددا عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تجمعها بتونس وتنويعها.

تونس

قيس سعيد

إفريقيا

تونس وإفريقيا

الرئاسة التونسية

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