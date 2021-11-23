الرئاسة الروسية: رئيس بيلاروسيا يقرر بنفسه مع من سيجري الحوار

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يقرر بنفسه مع من سيجري الحوار، لكن من المستبعد أن يتحاور مع المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا.

بهذا الشكل علق بيسكوف، على قول لوكاشينكو لمراسل "بي بي سي" إنه سيتحاور مع المعارضة تيخانوفسكايا، عندما يجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أليكسي نافالني على طاولة المفاوضات.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "على ما يبدو، أكد ألكسندر لوكاشينكو بشكل واضح لا لبس فيه، على استحالة الحوار مع تيخانوفسكايا، وأنه لا توجد أية مواضيع على الإطلاق للتحدث حولها مع السيدة تيخانوفسكايا. بهذا الشكل بالذات، على الأغلب، ينبغي تفسير كلمات لوكاشينكو".

وتابع بيسكوف: "أما بالنسبة لبقية الأمور، فإن رئيس بيلاروسيا يقرر بنفسه مع من يجري الحوار ولأي غرض"، وفق ما نشرت "روسيا اليوم"