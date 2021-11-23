اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 05:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 253 قضية مخدرات خلال 24 ساعة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 ص
الداخلية تضبط 253 قضية مخدرات خلال 24 ساعة.. إنفوجراف جهود الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبرز "إنفوجراف" مواصلة أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

 

ونجحت الجهود في ضبط (197 سلاح نارى ، بحوزة 156 متهم) ، وتنفيذ (60907) حكم قضائى متنوع ، و ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين ، إرتكبوا (13) حادث متنوع ، وضبط (253) قضية مخدرات بحوزة (272) متهم.

يذكر أنه كانت أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت الجهود في ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و24 قضية فى مجال الأمن العام، و1412 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1287) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

 
جهود الداخلية
جهود الداخلية

 


مخدرات

سلاح

تنفيذ الاحكام

حملات امنيه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة