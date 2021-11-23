الداخلية تضبط 187 قطعة سلاح وتنفذ 85 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (187) قطعة سلاح نارى، و(271) قضية مخدرات، وتنفيذ (85078) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (11) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (25) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (28) متهم "لعدد 15منهم معلومات جنائية، وضبط (14) متهم هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ (7857) حكم قضائى متنوع.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (4) قضايا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1306) مخالفة مرورية متنوعة.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3138) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (3253) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1186) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).