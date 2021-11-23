اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الهندية: قمة شرق آسيا ستبحث سبل التعاون لتحقيق الأمن البحرى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:09 ص
الخارجية الهندية: قمة شرق آسيا ستبحث سبل التعاون لتحقيق الأمن البحرى الهند - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم أن مؤتمر قمة شرق آسيا الخامس الذي سيعقد في مدينة كلكتا يومى 23 و 24 نوفمبر الحالى سيبحث سبل التعاون من أجل تحقيق الأمن البحري فى المنطقة.


وأوضحت وزارة الشئون الخارجية الهندية في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن" أن حكومتي الهند وأستراليا تشاركان فى تنظيم هذا المؤتمر ، وسيتعاون معهما منظمون من مراكز أبحاث ودراسات إقليمية ".


وجاء في البيان " أن خبراء من الحكومتين الهندية والاسترالية وأكاديميين من دول منطقة شرق آسيا سيجرون مداولات بشأن الجوانب المختلفة للتعاون من أجل تحقيق الأمن البحري، وذلك بالاضافة إلى المشاركة في المعلومات والتعاون العلمي والتكنولوجي وأساليب مكافحة الأوبئة والكوارث، حتى يمكن التحرك إلى الأمام". 


وأشار البيان إلى أن وزارة الشئون الخارجية الهندية ستمثل الهند في هذا المؤتمر.


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مدينة كلكتا

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