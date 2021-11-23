الحكم فى استئناف أحمد سعد ضد طليقته سمية الخشاب يناير القادم

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت محكمة استئناف الإسكندرية، تأجيل الحكم في الاستئناف المقدم من أحمد سعد ضد طليقته سمية الخشاب برقم الاستئناف 462/571 / 77 في قضية نفقة المتعة والعدة بعد حضورها اليوم لحلف اليمين الحاسمة اليوم الثلاثاء وحددت جلسة يناير المقبل للحكم.

كانت الفنانة سمية الخشاب حضرت اليوم جلسة حلف اليمين بعد أن طلبت المحكمة حضورها بشخصها بشأن استلامها قيمة نفقة المتعة بعد طعن طليقها أحمد سعد عليها بالاستئناف.

وأقامت دعوى قضائية رقم 2241 لسنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد للحصول على المؤخر الخاص بها.

وطالب عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، في دعواه بإلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة وقدره 500 ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ مالي وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.

وكانت محكمة أسرة سيدي جابر أصدرت حكمها لصالح الفنانة سمية الخشاب، الذي يقضي بإلزام طليقها الفنان أحمد سعد بدفع مبلغ مالي وقدره 500 ألف جنيه قيمة المؤخر، وكذلك مبلغ وقدره 270 ألف جنيه للمتعة.