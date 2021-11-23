الجيش اللبنانى يتمكن من تحرير مواطن تم اختطافه بالبقاع

بيروت /أ ش أ/

أعلنت قيادة الجيش اللبنانى، أن دورية المخابرات تمكنت من تحرير مواطن تم اختطافه أمس بمنطقة "كسارة زحلة" بمحافظة البقاع.

وأكد الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن دورية من مديرية المخابرات داهمت مناطق ببلدة "حورتعلا" بالبقاع، وتمكنت من تحرير المواطن مصعب طارق القباني، الذى كان قد خُطف صباح أمس فى منطقة كسارة زحلة على يد أشخاص يستقلون سيارة نوع "دودج" لون أسود وبحوزتهم أسلحة حربية، وذلك بسبب خلافات عائلية سابقة بين المخطوف وآخرين.

وأوضح الجيش اللبنانى أن الدورية تمكنت من توقيف الخاطف وضبط السيارة التى استخدمت فى عملية الخطف، فيما تجرى المتابعة لتوقيف باقى المتورطين.