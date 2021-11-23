الجزائر وباكستان تنفذان تدريبًا بحريًا مشتركًا لمدة 3 أيام

الجزائر /أ ش أ/

تنفذ الجزائر وباكستان تدريبًا بحريًا مشتركًا لمدة 3 أيام، وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه فى إطار تجسيد التعاون العسكرى الثنائى الجزائري-الباكستاني، رست بميناء الجزائر، الفرقاطة "ALMAGIR-260" التابعة للبحرية الباكستانية فى توقف يدوم 3 أيام.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه خلال هذه الفترة، ستنفذ وحدة عائمة من القوات البحرية الجزائرية تدريًبا من نوع "PASSEX" سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك فى مجال البحث والإنقاذ فى البحر.

وكان قائد الواجهة البحرية الوسطى فى الجيش الجزائرى العميد قايد نور الدين، قد استقبل، أمس الإثنين، الوفد الباكستانى العسكري، الذى وصل إلى الجزائر لتنفيذ هذا التدريب المشترك.