اليوم السابع
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الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:08 م
الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين عناصر من الشرطة الجزائرية
كتب وكالات

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فكك رجال الأمن الجزائرى، بولاية برج بوعريريج شبكة دولية منظمة نشطت فى تهريب المهاجرين، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وقالت القيادة العامة للدرك الوطنى فى بيان: "فى عملية نوعية، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطنى ببرج بوعريريج باستعمال تقنيات حديثة للتحرى من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية ممتدة عبر التراب الوطنى مرورا بدول مغاربية و أوروبا تعمل على تهريب المهاجرين".

 

وأوضح البيان، أن عناصر الشبكة الإجرامية كانوا ينشطون بالاعتماد على وسائط التواصل الإجتماعي.

 

وأفادت بأنه تم تحديد هوية 27 شخصا من أفراد هذه الجماعة 7 منهم ينشطون خارج الجزائر، فى حين تم توقيف 14 شخصا أودعوا الحبس المؤقت بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

 

واضافت أنه تم إصدار 13 أمرا بالقبض فى حق المشتبه فيهم منها 7 أوامر دولية فى حق باقى عناصر الشبكة.


الجزائر

أخبار الجزائر

تفكيك شبكة إجرامية دولية

تهريب المهاجرين

الهجرة غير الشرعية

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