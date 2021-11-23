الجامعة العربية: نسعى لتحقيق الرفاهية والاندماج لكبار السن بعيدا عن الإقصاء

كتب ـ بيشوى رمزى

عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ندوة افتراضية بشأن "كبار السن" فى العالم العربى، تحت عنوان "تعظيم الاستفادة من إمكانات العائد الديمجرافى الثانى".

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، فى كلمتها خلال الندوة، إن الاستراتيجية العربية لكبار السن، هى مبادرة أطلقها القادة العرب فى قمتهم فى الجمهورية التونسية، تحت شعار "كبار السن – عطاء متواصل وحقوق مضمونة"، لتشكل خارطة طريق بتوقيتات زمنية حتى 2029، تهدف إلى أن يعيش هذه الفئة الهامة فى المجتمع برفاه ومحيط دامج، ويتمتعون بحقوقهم فى خدمات جيدة فى المجالين الاجتماعى والصحى، وبحقهم فى المشاركة الكاملة دون أى شكل من أشكال الإقصاء والتمييز.

وأشارت السفيرة أبوغزالة، إلى أهمية هذه الندوة، لتساهم بشكل فاعل فى إيجاد الحلول الناجعة للمخاوف المتعلقة، بتزايد أعداد كبار السن، وتحديد الخيارات والسيناريوهات المختلفة، للسياسات والتدخلات الاستراتيجية.

وأوضحت أن تنظيم هذه الندوة الهامة يأتى فى إطار الشراكة الفاعلة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، ومؤسسة "HelpAge"، موضحة أن نتائج الندوة سوف ترفع إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لاتخاذ القرارات اللازمة بما يدعم حياة كبار السن ويضمن حقوقهم والعيش فى رفاه، وضمن تنفيذ استراتيجية القمة العربى لكبار السن.