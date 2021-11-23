الجامعة العربية ترحب بالتزام الاتحاد الأوروبى بدعم "الأونروا"

بيشوى رمزى

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوقيع الإعلان المشترك حول دعم الاتحاد الأوروبي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) للفترة من 2021 إلى 2024 وذلك في 17 نوفمبر الجاري، والذي يلتزم من خلاله الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الأونروا سياسيا وتوفير الموارد المالية لتمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقا لما نص عليه تفويضها الأممي طبقا لقرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.

وأشادت الأمانة العامة في بيان لها صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، بهذه الخطوة المهمة المتمثلة بالإعلان المشترك، كما دعت الدول المانحة كذلك إلى سرعة تقديم الدعم المالي للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها دون أي اشتراطات أو قيود على عمل الوكالة.

وأكدت الأمانة العامة، استمرارها في متابعة احتياجات الأونروا وتقديم الدعم اللازم لها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 لعام 1948 وما نصت عليه مبادرة السلام العربية، مشيرة إلى أن الأونروا القوية القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني هي صمام أمن واستقرار للمنطقة والعالم.