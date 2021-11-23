التعليم: حصول المتطوعين للعمل فى المدارس لسد العجز على لقاح كورونا

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة حصول المتطوعين الذين تم السماح لهم بالعمل فى المدارس لسد العجز، على لقاح كورونا إضافة إلى الذين تم التعاقد معهم لسد العجز فى المدارس، مشيرة إلى أن التطعيم لكل من يعمل فى المدارس سواء قوة أساسية أو متطوعين أو متعاقد معهم بالحصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الأسبوع الماضي، أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.

أشارت الوزارة إلى أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (966367) بنسبة 60%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542444) بنسبة 34%، ويبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (62885) بنسبة 4%، فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (25704) بنسبة 2%، من إجمالى (1597832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب.