التضامن: مشروع مودة يعمل فى 14 قرية بمبادرة حياة كريمة

كتب أحمد عرفة

أكدت راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن مشروع مودة تم إطلاقه فى عام 2019، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن تم عمل 2300 فعالية تسجيل مباشر، وتدريب 240 ألف شاب وفتاة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء بينهم وزارة التعليم العالى.

وأضافت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المشروع يتم تنفيذه على مدار 11 جامعة فى 9 محافظات، موضحة أن كل التطويرات التى يشهدها المشروع يتم وفقا لاحتياجات العمل الميدانى للمشروع.

ولفتت مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن هناك موضوعات يتم إضافتها على المشروع، ونعمل فى 14 قرية من قرى حياة كريمة، ولدينا منصة رقمية لمشروع مودة، وهناك شباب متدربين فى 24 محافظة ويقيمون بفعاليات فى قرى حياة كريمة ومراكز الشباب المختلفة.