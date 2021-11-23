اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التشيك تحظر إخراج الدواجن إلى الهواء الطلق بعد تفشى إنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:20 م
التشيك تحظر إخراج الدواجن إلى الهواء الطلق بعد تفشى إنفلونزا الطيور مكافحة إنفلونزا الطيور
كتب وكالات

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حظرت إدارة الرقابة البيطرية فى جمهورية التشيك إخراج الدواجن إلى الهواء الطلق فى مزارعها بسبب إنفلونزا الطيور، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأشار "راديو التشيك" إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار حتى يرفع الأطباء البيطريون هذا الحظر، عن إبقاء الدواجن فى أماكن مغلقة مخصصة".

 

وأضاف: "تستثنى من ذلك مزارع تربية النعام والحمام".

 

ويتعرض المخالفون للغرامات، فبالنسبة للكيانات القانونية يتم تغريمها بـ2 مليون كرون (حوالى 80 ألف يورو)، أما للأفراد فتصل الغرامة إلى 100 ألف كرون (حوالى 4 آلاف يورو).

 

 


التشيك

أخبار التشيك

الدواجن

تفشى إنفلونزا الطيور

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