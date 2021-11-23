اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:37 م
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الانتهاء من وحدة مياه نقالى العيساوية بأخميم سوهاج بتكلفة مليون جنيه.. صور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:46 م
الانتهاء من وحدة مياه نقالى العيساوية بأخميم سوهاج بتكلفة مليون جنيه.. صور وحدة مياه نقالي بمحطة مياه العيساوية الجديدة
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت محافظة سوهاج، عن انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من إنشاء وحدة مياه نقالي بمحطة مياه العيساوية الجديدة بمركز أخميم، بتكلفة مليون جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالعمل على توفير كافة الخدمات بالقرى الغير مدرجة بالمرحلة الأولى من مشروعات تطوير الريف المصري " حياة كريمة ".

وأشار المهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج، فى بيان له، إلى أن الوحدة الجديدة تبلغ طاقتها التصميمية 100 متر مكعب لكل ساعة، مشيرا إلى أن الوحدة النقالي الحالية تبلغ طاقتها التصميمية 100 متر مكعب لكل يوم، وبذلك تصبح الطاقة التصميمية للمحطة 200 متر مكعب لكل يوم لخدمة 30 ألف نسمة، في قرى الكولا، والأحايوة شرق، وذلك لزيادة كمية المياه المنتجة لتلبية احتياجات المواطنين المائية.

 

 
وحدة مياه نقالي العيساوية باخميم (1)
وحدة مياه نقالي العيساوية باخميم (1)

وحدة مياه نقالي العيساوية باخميم (2)
وحدة مياه نقالي العيساوية باخميم (2)

وحدة مياه نقالي العيساوية باخميم (3)
وحدة مياه نقالي العيساوية باخميم (3)

وحدة مياه نقالي العيساوية باخميم (4)
وحدة مياه نقالي العيساوية باخميم (4)
 

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