اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:47 م
أكرم القصاص
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الانتخابات الجزائرية: بدء الصمت الانتخابى منتصف ليل اليوم

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:38 م
الانتخابات الجزائرية: بدء الصمت الانتخابى منتصف ليل اليوم اقتراع _ صورة أرشيفية
الجزائر أ ش أ

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تختتم الحملة الانتخابية الخاصة بمرشحى الانتخابات المحلية الجزائرية، المقرر عقدها فى 27 نوفمبر الجاري، منتصف ليل اليوم الثلاثاء (صباح الأربعاء)، لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى الذى سيتواصل حتى يوم الاقتراع.

 

وينص قانون النظام الانتخابى الجزائرى فى مادته الـ 73 على قيام المرشحين بحملاتهم الدعائية "قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهى قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه".

 

وعند انتهاء الفترة المحددة لهذه الحملة، يبدأ الصمت الانتخابى الذى سيستمر إلى يوم الاقتراع، ويحظر استخدام أى وسيلة دعائية خلال هذه الفترة.

 

واستفاد مرشحو الانتخابات المحلية من حيز زمنى منصف فى جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها، وفقا لقواعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر.

 


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