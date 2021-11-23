الاتحاد الأوروبى وكوستاريكا يعقدان الجولة الخامسة من المشاورات فى بروكسل

كتبت: هناء أبو العز

عقد الاتحاد الأوروبي وكوستاريكا الجولة الخامسة من المشاورات الثنائية السنوية في بروكسل، حيث جرى التبادل رفيع المستوى في جو منفتح وبناء وودي ، مما يعكس العلاقة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي وكوستاريكا ، كشركاء متشابهين في التفكير يتشاركون في نفس القيم والعديد من المصالح المشتركة.

وناقش المشاركون آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام فيما يتعلق بالشؤون الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وفقًا لبيان نشره الاتحاد الأوروبى.

ولا تزال جائحة COVID-19 تفرض تحديات صحية واجتماعية واقتصادية مهمة في كل من أوروبا وكوستاريكا.

و قام الطرفان بتحديث بعضهما البعض وتبادل وجهات النظر حول الجهود الكبيرة المبذولة لتلبية الاحتياجات الصحية الفورية والاستراتيجيات نحو التعافي المستدام والشامل والمرن مع التحول الرقمي والتكنولوجي.

ويحتل الالتزام القوي المشترك بمكافحة تغير المناخ مكانة بارزة في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي وكوستاريكا للعمل.، وفي هذا الصدد ، تمت مناقشة نتائج مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو وتنفيذ أطر السياسة نحو التحول الأخضر. يشترك الاتحاد الأوروبي وكوستاريكا في هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

كما تمت مشاركة تقييم لشراكة التعاون المتمايزة بين الاتحاد الأوروبي وكوستاريكا وحالة اللعب في عملية البرمجة متعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، وكذلك جدول الأعمال الأوسع للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكوستاريكا.

وشدد الطرفان على أهمية وجود نظام متعدد الأطراف قائم على القواعد وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة ، مثل الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

تبادلت الوكالة الأوروبية للشؤون الخارجية وكوستاريكا وجهات النظر حول توقعاتهما بشأن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي القادم في 2 ديسمبر ، والذي يوضح الاهتمام المشترك في تعزيز الروابط بين المناطق.

بشكل عام ، أتاحت المشاورات الثنائية مساحة لتحديد المواقف والمصالح المتقاربة بشأن مختلف الموضوعات ذات الأهمية الرئيسية ، بما في ذلك إمكانيات التعاون المستمر والعمل المشترك.

ووافقت كوستاريكا والاتحاد الأوروبي على عقد الجولة السادسة من المشاورات الثنائية في سان خوسيه في عام 2022.