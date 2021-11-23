الإنفلونزا تعود بقوة إلى إيطاليا مع تزايد إصابات كورونا

فاطمة شوقى

فى خضم موجة جديدة من فيروس كورونا ، يواجه العالم فيروس آخر ، وهو الأنفلونزا ، الذى عاد ليهدد إيطاليا من جديد مع زيادة حادة فى الإصابات التى تجاوزت بالفعل 800 ألف حالة وتؤثر بشكل أساسى على الأطفال دون الخامسة.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإسبانية إلى أنه فى 17 نوفمبر تجاوزت الإصابات اليومية بكورونا فى إيطاليا مرة آخرى 10 آلاف حالة يومية لأول مرة منذ 6 أشهر ، في الوقت الحالي ، الوضع أفضل مقارنة بما يحدث في دول أوروبية أخرى ، والتي لديها معدل تطعيم أقل مقارنة بالإيطالية ، لكن القلق يتزايد.

أطفال في مرمى الأنفلونزا

ومع ذلك ، في الأسابيع الأخيرة ، أشار الأطباء إلى أن فيروس كورونا ليس التهديد الوبائي الوحيد الذي يواجه البلاد: منذ منتصف أكتوبر ، تشهد إيطاليا وباء الأنفلونزا.

وبحسب آخر تقرير عن الإنفلونزا صادر عن المعهد العالي للصحة (ISS) ، فقد بلغ معدل الإصابة في الأسبوع الثاني من نوفمبر 4.2 حالة لكل ألف نسمة ، أي أكثر من ضعف الإصابات بفيروس كورونا.

هناك عوامل أخرى مقلقة. تتحدث محطة الفضاء الدولية عن إجمالي 811000 إصابة بالأنفلونزا منذ بداية الموسم ، مع وجود أرقام عالية بشكل خاص في بيدمونت ولومباردي وإميليا رومانيا. ومع ذلك ، فإن سبعة من أصل 20 منطقة إيطالية لم تقم حتى الآن بتنشيط نظام مراقبة الإنفلونزا InfluNet ، وبالتالي فإن الرقم الفعلي قد يكون أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، على عكس فيروس كورونا ، فإن الفئة الأكثر عرضة للعدوى هي الأصغر. بين 8 و 14 نوفمبر، بلغ معدل الإصابة 17.87 حالة لكل ألف للأطفال دون سن 5 سنوات ، بينما بلغ 4.47 حالة للأطفال بين 5 و 14 سنة ، وللبالغين بين 15 و 64 سنة 3.63 حالة ولأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة. 2.07

التأثير الجانبي لإجراءات مكافحة كورونا

كما أن المقارنات مع السنوات السابقة ليست مطمئنة. ففى خريف عام 2020 ، عندما كانت إيطاليا في شبه محاصرة لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا ، أفسحت الأنفلونزا الطريق أمام الدخيل الجديد واختفت تقريبًا، ومع ذلك ، وفقًا للأمين العام لاتحاد أطباء الطب العام ، سيلفسترو سكوتي ، وفقًا لبوابة أدكرونوس الإيطالية ، فإن هذا الخريف "منحنى الأنفلونزا الأولي أعلى بأربع مرات من المتوسط ​​على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية".

إذا عاد المرض بعد عام مضى إلى الوراء بهذه القوة ، فذلك يرجع إلى التأثير الجانبي لتدابير مكافحة كورونا : مع كل القيود التي كانت سارية في العام الماضي ، لم يتمكن السكان الإيطاليون من تطوير أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.

الآن يحمل هجومها المضاد خطرًا آخر: "إذا أصيب شخص ما بفيروس الأنفلونزا ، والذي يمكن أن يترك أعراضًا مثل السعال لفترة طويلة ، ثم يصاب بـكورونا، فإن العطس والسعال يخلقان خطر انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر" .

التوقعات لهذا الشتاء ليست جيدة جدا. في نهاية سبتمبر ، قبل بدء انتشار الأنفلونزا ، توقع عالم الفيروسات في جامعة ميلانو ، فابريزيو بريجلياسكو ، أن يتراوح إجمالي المصابين بين 4 و 6 ملايين شخص. يشير المعدل الحالي إلى أنه توقع متحفظ ، خاصة إذا أخذ المرء في الاعتبار أن انتشار الإنفلونزا يتسارع مع انخفاض درجات الحرارة.

أسلحة ضد الأنفلونزا

في مواجهة وباء الإنفلونزا ، الذي تسبب سابقًا في وفاة ما بين ستة وعشرة آلاف حالة وفاة سنويًا ، يقترح الأطباء إجراءات مماثلة لتلك التي تم اتخاذها ضد كورونا، وهى الحفاظ على المسافة الاجتماعية، واستخدم القناع، وغسل الايدى كثيرًا ، وتهوية الأماكن المغلقة.

ولكن ، كما هو الحال في مكافحة فيروس كورونا ، فإن السلاح الرئيسي ضد الإنفلونزا هو التطعيم. في فصل الشتاء هذا ، طلبت المناطق حوالي 19 مليون لقاح للإنفلونزا ، يمكن توفيرها مع الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

وفقًا لمسح أجرته الرابطة الوطنية لأدوية العلاج الذاتي (Assosalute) ، فإن أكثر من ثلث الإيطاليين على استعداد للتطعيم ضد الأنفلونزا ويعطي 80 ٪ الآن أهمية أكبر لحالتهم الصحية والوقاية مقارنة بالأوقات الحالية. مرض فيروس كورونا.

من المتوقع ، بعد محنة كورونا ، أن تسمع أصوات اللقاحات المضادة وأن أولئك الذين يخططون للتلقيح ضد الأنفلونزا سيفعلون ذلك بشكل حقيقي.