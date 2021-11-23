الأمير ويليام يمنع مساعديه من التعامل مع وسائل الإعلام.. صن تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

منع الأمير ويليام مساعديه من تقديم إحاطة ضد أفراد الأسرة بعد رؤية التأثير المدمر لهجمات والديه تشارلز وديانا الإعلامية - التي أطلق عليها اسم حرب ويلز، وظهر موقفه عندما تم عرض فيلم وثائقي في بي بي سي الليلة الماضية واستكشف علاقة ويليام وهاري بمنافذ الأخبار.

وفقا لصحيفة ذا صن، زعم الفيلم الوثائقي أن التسريبات للصحافة حول سلوك ميجان ماركل زوجة الأمير هاري السيئ تجاه الموظفين جاءت من عاملين مع الاسرة الملكية أخرى بعد وقت قصير من حفل الزفاف في عام 2018.

وقال مؤلف كتاب عن الزوجين: "كان هناك الكثير من الشائعات لبعض الوقت بأن الكثير من القصص الأكثر ضررًا وسلبية عن هاري وميجان، والتي انتهى بها المطاف في صفحات الصحافة، جاءت من المساعدين أو الحاشية الملكية هذا صحيح من تجربتي الخاصة".

لكن بيتر هانت، المراسل الملكي السابق لبي بي سي ، قال: "لم يحدث ذلك في جزء كبير من الوقت الذي كنت أقوم فيه بتغطية اخبار العائلة المالكة".

وقال مصدر ملكي لصحيفة The Sun: "كان ويليام واضحًا منذ البداية أننا لم نكن نطلع أبدًا ولن نقول أي شيء عن أي شخص في الأسر الأخرى. لقد عاش ذلك في التسعينيات مع والديه في حرب ويلز ولا يريد أن يحدث ذلك مرة أخرى.

وهددت الملكة اليزابيث والأمير تشارلز والأمير ويليام بوقف التعاون مع بي بي سي ما لم تزيل الادعاءات ، قائلين إن الرؤساء رفضوا منحهم الحق في الرد أو مشاهدة اللقطات.

بالأمس، أخبرت The Sun كيف تم استعداؤهم لتقديم شكوى إلى Ofcom المنظم وأن يكون لديهم محامون على أهبة الاستعداد.

وفي بيان مشترك الليلة الماضية، قال قصر باكنجهام وقصر كنسينجتون وكلارنس هاوس لبي بي سي: "إن الصحافة الحرة والمسؤولة والمفتوحة ذات أهمية حيوية للديمقراطية الصحية ومع ذلك، في كثير من الأحيان يتم تقديم الادعاءات المبالغ فيها والتي لا أساس لها من مصادر غير معروفة على أنها حقائق، ومن المخيب للآمال أن يمنحها أي شخص بما في ذلك البي بي سي المصداقية".