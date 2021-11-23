وأوضح المسؤول الأممي ـ تعقيباً على اتفاق الأطراف السودانية ـ أن الشركاء في المرحلة الانتقالية سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاستكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وجدد المسؤول الأممي - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - التأكيد على الحاجة إلى حماية العملية الانتقالية، وعلى دعوة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في الأحداث التي شهدتها السودان خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) قد شددت - في بيان - على "ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".