استعدادات مكثفة بمحكمة عابدين لزيارة وزيرى العدل السعودى والمصرى

كتب كريم صبحى

شهدت محكمة عابدين بمنطقة وسط القاهرة، استعدادات مكثفة تمهيدًا لزيارة وزير العدل السعودى، يرافقه المستشار عمر مروان وزير العدل، ظهر اليوم الثلاثاء.

وافتتحت وزارة العدل خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من المحاكم، قدر بنحو 207 محكمة خلال مرحلتين، حيث انتهج المستشار عمر مروان وزير العدل خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، وذلك على ثلاث مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى محاكم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية، وذلك خلال الفترة من أول يناير 2020 حتى أول مارس 2020.