استطلاع: 45% من البريطانيين يؤيدون فرض حظر لغير الملقحين مع اقتراب الكريسماس

كتبت: نهال أبو السعود

أظهر استطلاع، أن ما يقرب من نصف البالغين في المملكة المتحدة يوافقون على فرض حظر وطنى اعتبارًا من ديسمبر لأولئك الذين لم يتلقوا لقاح كورونا بالتزامن مع موسم احتفالات الكريسماس.

وفقًا للبيانات التى جمعتها منظمة سافانتا كومريس، يؤيد 45% من البالغين إدخال الإغلاق الانتقائى، بينما يعارض 32% الإجراء.

ووفقا للتقرير، معارضة الإغلاق على غير الملقحين هي الأعلى بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا (39%)، والذين لم يتم تطعيمهم بعد على الإطلاق (67%).

التأييد هو الأعلى بين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا (55%) والناخبين المحافظين (52%)، كما يؤيد الكثيرون أن تقوم الحكومة بتقليل وقت الانتظار بين الجرعة الثانية من اللقاح وثالث جرعة "معززة"، مدعومة بنسبة 46% من الناس.

وتعليقًا على النتائج، قال كريس هوبكنز، مدير الأبحاث السياسية فى سافانتا كومريس: "على الرغم من تأكيد حكومة المملكة المتحدة على نقطة أنها ترغب في تجنب المزيد من القيود المفروضة بأى ثمن، فإن الأخبار الواردة من جميع أنحاء أوروبا بشأن ما يعتبره البعض تدابير صارمة باعتباره احتمالًا واضحًا مع اقتراب فصل الشتاء.

يأتى ذلك بعد اندلاع احتجاجات وأعمال عنف فى جميع أنحاء أوروبا بسبب قيود أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا لاحتواء أحدث موجة من الإصابات، حيث كانت النمسا أول دولة تتخذ إجراءً صارمًا لبدء إغلاق وطنى كامل، بدءًا من يوم الاثنين.

أصبحت أوروبا مرة أخرى بؤرة الوباء، حيث تمثل نصف الحالات والوفيات على مستوى العالم، حيث شهدت العديد من البلدان عددًا قياسيًا من الإصابات اليومية فى الأسابيع الأخيرة.

قالت منظمة الصحة العالمية إنها "قلقة للغاية" بشأن انتشار Covid-19 في القارة وحذرت من أنه يمكن تسجيل 500 الف حالة وفاة أخرى بحلول شهر مارس ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.