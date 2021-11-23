ارتفاع تكاليف الإنتاج فى المملكة المتحدة بأسرع معدل منذ 1998.. التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

تعرضت الشركات البريطانية لضغوط شديدة لرفع الأسعار هذا الشهر بعد أن عانت من أسرع ارتفاع في تكاليف الإنتاج على الإطلاق.

أدت الزيادات الحادة في أسعار المواد الخام ، وارتفاع تكاليف الوقود والطلب القوي على الأجور في نوفمبر إلى زيادة متوسط ​​عبء التكلفة بأسرع معدل منذ عام 1998 عندما بدأت السجلات المماثلة.

وفقًا لمسح شهري أجرته IHS Markit ، بينما تأثرت جميع شركات القطاع الخاص بالتساوي بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات ، استجاب المصنعون فقط من خلال تسريع معدل زيادة الرسوم الخاصة بهم وارتفع سعر السلع المصنعة بأعلى معدل منذ 20 عامًا.

أفادت شركات صناعة الخدمات أنها في المتوسط ​​غير قادرة على تحمل جميع التكاليف الإضافية بعد مقاومة شديدة من العملاء، وقال المحللون إن ضغوط التكلفة المتزايدة من المرجح أن تعطي بنك إنجلترا دفعة لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر.

ألمح العديد من المسؤولين في لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) ، بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي ، إلى أن رفع سعر الفائدة وشيك لتهدئة ارتفاع مستويات التضخم.

قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في IHS Markit: "مزيج من نمو الأعمال المزدهر المستدام ، وزيادة مكاسب سوق العمل والضغوط التضخمية القياسية، يعطي الضوء الأخضر لارتفاع أسعار الفائدة في ديسمبر".

هناك تكهنات مكثفة بين المستثمرين بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة الأساسي من مستوى الطوارئ الوبائي 0.1٪ إلى 0.25٪ قبل الارتفاع إلى 0.5٪ في فبراير المقبل.

وقالت IHS Markit: "علق المشاركون في الاستطلاع عادةً على زيادة طلب العملاء بسبب تحسن الظروف الاقتصادية والتعزيز المستمر من التراجع عن قيود الوباء".