احمى شعرك وبشرتك من أضرار التلوث باتباع هذه النصائح

كتبت إيناس البنا

لا يؤثر التلوث على بشرتنا وشعرنا فحسب، بل يجلب فصل الشتاء معه أيضًا الكثير من المشاكل، بما في ذلك الجلد الجاف والتالف، وفقًا موقع "healthline"

كيف يضر التلوث بشرتك وشعرك؟

يمكن أن يكون التلوث ضارًا بصحتك، ويمكن أن يؤدي التعرض للدخان والغبار والغازات السامة والجسيمات والنيكل والرصاص إلى متلازمة تُعرف باسم "متلازمة فروة الرأس الحساسة"، والتي تحدث عندما تتراكم الجسيمات على فروة الرأس وفي مهاوي الشعر، يمكن أن يحدث الضرر الكيميائي للشعر نتيجة التعرض للتلوث.

ووفقًا لدراسة حديثة، فإن التعرض المطول للملوثات يضر الجلد، ويقلل من جودة الطبقة القرنية (طبقة الجلد الخارجية)، ويزيد من ظهور البقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الدقيقة، ويغير التركيب المعتاد لإنتاج الزهم الطبيعي.

كيف تحمي شعرك؟

تتضمن بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على حماية شعرك ما يلي:

غطي شعرك

غطي شعرك بمنشفة أو بغطاء لمنع الملوثات من الاتصال المباشر بشعرك، بالإضافة إلى أنه خيار جيد في الشتاء.

استخدام مصل الشعر

إذا لم تستطع تغطية شعرك، فاستخدم مصلًا يحمي الشعر قبل مغادرة المنزل، يشكل طبقة رقيقة فوق شعرك تحميه من الغازات السامة والملوثات الأخرى الموجودة في المدن.

اشطفي شعرك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا

اشطفي شعرك كل يومين إلى ثلاثة أيام، خاصة إذا كنتِ تعيشين في منطقة بها الكثير من التلوث، سيزيل كل الأوساخ والملوثات من فروة رأسك ، مما يسمح لك بإظهار أقفالك الصحية والمموجة والرائعة.

عالجي شعرك بمنتجع صحي جيد

يمكن أن تؤثر الملوثات أيضًا على مستويات البروتين في شعرك، قم بزيارة سبا الكيراتين أو استخدم قناع شعر لطيف في المنزل.

احمِ بشرتك بهذه النصائح

هل واجهت بعض مشاكل العناية بالبشرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك.

تطبيق واقي من الشمس: لحماية بشرتك من آثار التلوث، يعد واقي الشمس واسع الطيف بمضادات الأكسدة هو الخيار الأفضل، الواقي من الشمس واسع الطيف يحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة (أ) والأشعة فوق البنفسجية (ب) والأشعة تحت الحمراء.

نظف وجهك: اشطف وجهك في الصباح للحصول على نضارة ولكن تنظيف وجهك في المساء لا يوفر فقط النضارة ولكن أيضًا يقلل بشكل كبير من الغبار والأوساخ والملوثات.

الروتين الليلي: احصل على مصل الوجه والريتينول لإصلاح البشرة الملوثة والتخلص من الجذور الحرة وتقليل تلف الجلد.

حزمة التخلص من السموم للوجه: اختر حزمة التخلص من السموم التي تصنعها بنفسك والتي ستستمتع بتطبيقها على وجهك.