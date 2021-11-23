احذرى.. 5 أطعمة تزيد أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه عند طفلك.. إنفوجراف

كتبت فاطمة خليل

تتسبب بعض الأطعمة في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو ADHD عند الأطفال، لذا يجب تجنب تناول هذه الأطعمة لتقليل الأعراض، وبجانب هذا يجب اتباع التوصيات الغذائية العامة للأطفال بتناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والفول واللحوم الخالية من الدهون والأسماك، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الأطعمة التي يجب تجنبها لأنها تزيد أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه للأطفال، بحسب موقع everyday health.

1- الحلوى

2- المشروبات الغازية وشراب الذرة عالى الفركتوز

3- الكافيين



أطعمة تزيد أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه عند طفلك

4- الفواكه والخضراوات المجمدة والمعلبة

5- مشروبات الطاقة