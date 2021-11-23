إيطاليا تعلن عن جرعة معززة من لقاحات كورونا بعد 5 أشهر من إكمال دورة التطعيم

فاطمة شوقى

أعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أن الحكومة قررت إعطاء الجرعة (الثالثة) المعززة من اللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19، بعد 5 أشهر من إكمال دورة التطعيم، بدلا من 9 أشهر.

جاء ذلك في أعقاب أجتماع للوزير، رفقة وزيرة شؤون الاقاليم ماريا ستيلا جيلميني، مع حكام المقاطعات الايطالية، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية .

وكتب سبيرانتسا في على وسائل التواصل الاجتماعي: "الجرعة المعززة ضرورية لحمايتنا وحماية من حولنا بشكل أفضل. بعد الحصول على الرأي الاخير من وكالة الدواء الايطالية (AIFA)، سيكون من الممكن حقنها بعد 5 أشهر من إكمال الدورة الأولى. علينا جميعًا بالتطعيم كي نكون أقوى".

وكانت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية قالت إنه فى خضم موجة جديدة من فيروس كورونا، تواجه إيطاليا فيروس آخرى وهو الأنفلونزا، الذى عاد ليهدد إيطاليا من جديد مع زيادة حادة فى الإصابات التى تجاوزت بالفعل 800 ألف حالة وتؤثر بشكل أساسى على الأطفال دون الخامسة.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" إلى أنه فى 17 نوفمبر تجاوزت الإصابات اليومية بكورونا فى إيطاليا مرة آخرى 10 آلاف حالة يومية لأول مرة منذ 6 أشهر، في الوقت الحالي ، الوضع أفضل مقارنة بما يحدث في دول أوروبية أخرى ، والتي لديها معدل تطعيم أقل مقارنة بالإيطالية ، لكن القلق يتزايد.

ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، أشار الأطباء إلى أن فيروس كورونا ليس التهديد الوبائي الوحيد الذي يواجه البلاد: منذ منتصف أكتوبر ، تشهد إيطاليا وباء الأنفلونزا.