إياد علاوى: لبنان بحاجة ماسة لوقفة ودعم تاريخيين من أشقائه وأصدقائه لمساعدته

كتب أحمد جمعة

دعا رئيس الجبهة الوطنية المدنية في العراق الدكتور إياد علاوي إلى الاسراع في عقد مؤتمر اقليمي يضع حدًا للتدخلات الخارجية التي تسببت بكافة الأزمات في المنطقة، وتوفير الدعم اللازم لدول المنطقة التي تعاني من توترات وفوضى خوفاً من ذهابها إلى نقطة اللا عودة.

وأوضح علاوى خلال لقاءاتٍ منفصلةٍ عقدها مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، ونبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، أن لبنان اليوم بحاجة ماسة لوقفة ودعم تاريخيين من أشقائه وأصدقائه لمساعدته في تجاوز أزمته.

وقد بحث علاوى – بحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامى - مع الرئاسات الثلاث في لبنان تطورات الأوضاع في العراق ولبنان فضلًا عن الوضع الاقليمي وضرورة اللجوء إلى طاولة حوار لحل الإشكالات القائمة.

واوضح الدكتور علاوي ان الأوضاع في لبنان لا تختلف كثيرا عنها في العراق, مؤكدا أنه لن يكون في صالح المنطقة ولا العالم غياب أو تغييب البلدين الشقيقين عن المشهد الدولي الفاعل.