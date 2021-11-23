اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:10 م
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إطلاق موسم الصيد الجديد فى ميناء العريش.. صور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 03:25 م
إطلاق موسم الصيد الجديد فى ميناء العريش.. صور الصيد فى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن المهندس سامى الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء،  افتتاح موسم الصيد بميناء العريش البحرى اليوم .

وأضاف إنه تم بالتنسيق مع الجهات المختصة وميناء العريش انهاء اجراءات التراخيص لمراكب الصيد للعام التالى .

وأكد إنه تم فتح المنطقة غرب ميناء العريش البحرى أمام الصيادين لممارسة الصيد في البحر المتوسط اعتبارا  من اليوم وتم السماح بالصيد في البحر المتوسط وفقًا لعدد من الضوابط والشروط التي حددتها الجهات المعنية، لافتًا إلى السماح بالصيد في منطقة غرب ميناء العريش، ومنع الصيد في منطقة شرق الميناء.

بدء موسم الصيد في العريش (1)
بدء موسم الصيد في العريش (1)

 

بدء موسم الصيد في العريش (2)
بدء موسم الصيد في العريش (2)

 

بدء موسم الصيد في العريش (3)
بدء موسم الصيد في العريش (3)

 

بدء موسم الصيد في العريش (4)
بدء موسم الصيد في العريش (4)

 


شمال سيناء

العريش

ميناء العريش

موسم الصيد

الصيد في العريش

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