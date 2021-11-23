اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:53 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:40 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" حادث - أرشيفية
الإسماعيلية السيد فلاح

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أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب توك توك، مساء اليوم الثلاثاء، على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي" قرب منطقة السريا، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبى لتلقي العلاج.
 
تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد انقلاب توك توك على طريق "الإسماعيلية -الزقازيق الزراعي" قرب منطقة السريا، التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وإصابة 3 أشخاص وهم زينب محمد علي 32 عامًا مقيمة بحي السلا بالإسماعيلية، اشتباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وفاطمة محمد علي 30 عامًا مقيمة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، كسر بالساق الأيسر، وعبد الرحمن محمد علي 20 عامً مقيم بمدينة المستقبل، اشتباه ما بعد الارتجاج في المخ وكسر بالكوع الأيمن.
 
تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف نقلت المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبى، لتلقي العلاج. 
 
 

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