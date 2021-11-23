إصابة 130 تلميذا فى قنا بحالة إعياء ونقلهم لمستشفيات نجع حمادى.. لايف

قنا: صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشر من مستشفى بهجورة بنجع حمادي وذلك بعد واقعة إصابة 130 بحالات إعياء شديدة.

البداية جاءت حينما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 180 تلميذ بحالة إعياء واشتباه تسمم داخل مدرسة شركة السكر بنجع حمادي وعدد من المدارس الأخرى.

وقال الدكتور علي نور الدين، مدير المستشفى، أنه خرج عدد كبير من التلاميذ بعد تعافيهم واستقرار حالتهم الصحية فيما يتلقى الآخرين العلاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي العلاج اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.